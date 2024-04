Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a fost prezent, vineri, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu si cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, pe santierul de infrastructura rutiera pentru Lotul 2 Domnesti Targ-Racaciuni din Autostrada A7, in zona localitatii Adjud. “Din cele 13 tronsoane ale Autostrazii A7 de la Pascani…

- Pe canalul de Youtube Raducu P Drum au aparut primele imagini comparative cu avansul UMB pe șantierul A7 Buzau – Focșani. Imaginile au fost luate pe 3 februarie și pe 9 martie, anul acesta. Amintim ca Lotul 3 Ramnicu Sarat – Mandrești Munteni are o lungime de 36,10 km. Asocierea SC SA & PE CONSTRUCT…

- Seismul a avut loc la ora 21:38, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 137,5 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46 km V de Focsani, 63 km N de Buzau, 65 km E de Sfantu-Gheorghe, 77 km E de Brașov, 94 km NE de Ploiești.lte doua seisme au avut loc sambata, unul in Dambovița,…

- Cutremur in Romania, sambata dimineața, la ora 4:56. Un seism de 2,3 grade s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 17,8 km. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 41 km V de Focșani, 55 km N de Buzau, 73 km E de Sfantu-Gheorghe, 82 km E de…

- Seismul a avut loc la adancimea de 140 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 56 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 56 km est de Brasov, 58 km nord-vest de Buzau, 66 km nord de Ploiesti, 71 km vest de Focsani si 93 k nord-est de Targoviste.De la inceputul acestui an, in Romania s-au inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Trei cutremure s au inregistrat noaptea trecuta in Romania. Potrovit INFP, in ziua de 10 Ianuarie 2024 la ora 23:01:10 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 99.4km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…