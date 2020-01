Stiri pe aceeasi tema

- Social democrații din Timiș și-au ales, duminica, noua conducere. Alfred Simonis a fost confirmat ca președinte al PSD Timiș. Niciun candidat nu a avut contracandidați, astfel ca votul a mers foarte repede. Totul, in prezența conducerii naționale a PSD, dar și a invitatului special Sorin Grindeanu,…

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, duminica, la Conferinta de alegeri a PSD Timis, organizatie pe care a si condus-o inainte de a fi exclus din partid. Dupa ce a fost ales presedinte al organizatiei judetene, Alfred Simonis i-a dat un formular de adeziune.

- Sorin Grindeanu a participat, astazi, la ședința comitetului executiv al PSD Timiș in calitate de invitat special, unde s-a hotarat ca in cazul in care va lua decizia sa candideze la conducerea partidului, va fi susținut de organizația județeana. Cu toate acestea, Grindeanu, care in prezent este șeful…

- Demisii in lanț, astazi, in CEX-ul PSD. Calin Dobra a demisionat de la șefia PSD Timiș, in urma cu puțin timp. In locul sau a fost numit președinte Alfred Simonis, care a demisionat de la șefia TSD Timiș. Acum, Simonis este lider de grup al deputaților PSD și președinte interimar al PSD Timiș. Noul…

- Bogdan Chirieac a venit imbrcat cu o geaca groasa, cu gluga pe cap, si cu fular la gat. Intrebat de moderatorul emisiunii de ce a aplelat la o astfel de recuzita, jurnalistul a raspuns ca se asteapta la timpuri grele, facand astfel aluzie la rezultatul alegerilor prezidentiale care au avut loc duminica.…