Grindeanu, despre cota unică de impozitare: Am convenit că anul…

“A fost parte a negocierilor din acele saptamani, exact ceea ce spunea Marcel Ciolacu si da, am convenit impreuna ca anul viitor, acum fiind si contratimp, si vine si perioada in care trebuie sa facem si bugetul, nu puteam sa schimbam foarte multe lucruri, dar anul viitor trebuie sa existe o discutie asezata din acest punct de vedere, cu argumente pro si contra, fara patima, pentru ca pot exista foarte multe argumente pro, adica sa ramana cota unica, dar noi nu avem cota unica in acest moment, e doar o poveste ce vand unii. Sau sa facem lucrurile pe care le fac majoritatea tarilor din Uniunea…