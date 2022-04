“In acest moment compania are aproximativ 4,5 miliarde de lei datorii, in special la doi si anume: la ANAF – statul roman si la CFR Infrastructura. Am face o emisiune intreaga sa vedem de ce s-a ajuns aici si de ce in acesti multi ani dupa Revolutie s-a ajuns in situatia data la CFR Marfa si nu e singura companie”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni seara, la B1 Tv. Grindeanu a explicat ca numai in Portul Constanta, unde traficul a crescut, avand in vedere razboiul din Ucraina, si unde aproximativ 700 de vagoane ale CFR Marfa erau garate de ani, unele de zeci de ani, pe unele portiuni infrastructura…