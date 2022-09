Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj Patriarhului Daniel, cu ocazia implinirii a 15 ani de cand a fost instalat in funcție. „In toata aceasta perioada de slujire patriarhala, ati contribuit decisiv la transformarea Bisericii Ortodoxe Romane intr-o institutie dinamica, deplin angajata in viata cetatii, activa in plan spiritual, social-filantropic, educational si cultural. Cu aceeasi determinare si energie, v-ati dedicat consolidarii parteneriatului dintre Stat si culte, care se fundamenteaza pe valori comune – dialog interreligios, buna cooperare, libertate religioasa, echilibru, respect…