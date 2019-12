Greta Thunberg a fost desemnata Persoana Anului 2019 de revista Time

Suedeza Greta Thunberg, o tanara activista pentru clima in varsta de 16 ani, a fost desemnata Persoana Anului 2019 de revista americana Time.



Anuntul a fost facut miercuri in emisiunea "Today" difuzata de postul de televiziune NBC, informeaza Reuters.



Greta Thunberg, care va implini 17 ani in luna ianuarie si care a devenit celebra pentru felul ei de a vorbi taios si direct, a cerut guvernelor lumii sa demareze actiuni imediate pentru a gestiona efectele unui fenomen pe care ea l-a denumit "o criza climatica globala".



