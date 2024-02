Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informații spaniole „nu au nicio indoiala” ca mana lunga a Kremlinului se afla in spatele asasinarii lui Maxim Kuzminov, pilotul rus care a dezertat in august 2023 și a trecut in Ucraina cu elicopterul sau de lupta Mi8. In mod public, guvernul spaniol a fost precaut in a indica un responsabil…

- Serviciile de informații spaniole au acuzat Kremlinul ca a orchestrat uciderea lui Maksim Kuzminov, pilotul rus de elicopter care a dezertat in Ucraina anul trecut. Kuzminov, care ar fi trait in Spania sub o identitate falsa, a fost gasit mort in orașul spaniol Villajoyosa, in apropiere de Alicante,…

- Pilotul rus Maxim Kuzminov, care in august 2023 a dezertat cu un elicopter Mi-8 AMTSh, o varianta modernizata a modelului original care este folosita de trupele aeropurtate ruse pentru operațiuni de asalt aerian, a fost gasit mort in Spania, scrie BBC, citand presa spaniola. Citește și: A murit Vasile…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Nariskin, a declarat marti ca pilotul rus care a dezertat in Ucraina cu tot cu un elicopter si a fost gasit impuscat mortal intr-un garaj din Spania saptamana trecuta era un „cadavru moral” atunci cand si-a planificat crimele, au informat agentiile de stiri rusesti.

- Pilotul rus de elicopter care a dezertat in Ucraina anul trecut a fost gasit mort intr-o parcare subterana din Spania. Cadavrul lui Maxim Kuzminov a fost gasit cu rani de arma saptamana trecuta, langa Alicante, in sudul Spaniei. Cadavrul lui Maxim Kuzminov a fost gasit cu rani de arma pe 13 februarie…

- Fuga nu l-a ținut in viața! Un pilot rus care a dezertat in Ucraina a fost gasit in Spania ciuruit de gloante Un pilot rus care a dezertat in Ucraina cu elicopterul sau, anul trecut, a fost gasit mort saptamana aceasta, intr-un garaj subteran din Spania, corpul sau fiind ciuruit de gloante, a relatat…

- Cand arheologii au descoperit un tezaur din Epoca Bronzului acum mai bine de 60 de ani, au fost uluiți de ceea ce au gasit. Cu toate acestea, ei nu au realizat cat de surprinzatoare era cu adevarat descoperirea lor. Se pare ca unele piese din cufarul de comori, cunoscut sub numele de Tezaurul din Villena,…

- Moscova vrea sa sape un tunel pe sub Marea Neagra care sa asigure o legatura sigura, care sa nu poata fi bombardata de catre ucraineni, intre Rusia si Crimeea anexata, dezvaluie tabloidul american Washington Post (WP). Serviciile ucrainene de securitate (SBU) anunta ca au interceptat comunicatii care…