- Eroare in timpul perchezițiilor de ieri de la Clanul Duduianu: polițiștii au ajuns la un coleg de-al lor, de la Serviciul de Acțiuni Speciale, in loc sa nimereasca acasa la unul dintre frații lui Emi Pian, interlopul decedat in urma scandalului de acum o saptamana.

- Gratian si Ciprian Duduianu, fratii interlopului Emi Pian, decedat in urma cu o saptamana intr-un conflict in sectorul 6 al Capitalei, au fost retinuti pentru 24 de ora. Fratii lui Emi Pian au fost dusi in Arestul Central, apoi transferati in arest la sectii de Politie. Cei doi sunt acuzati de tentativa…

- Frații lui Emi Pian și o ruda a interlopului, are ar fi incercat sa il ucida pe criminalul liderului clanului Duduienilor, au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile, dupa cum a decis, joi, Tribunalul București.

- Doi frati ai lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, Gratian si Ciprian, si un alt barbat, toti membri ai clanului Duduianu, au fost retinuti de procurori pentru 24 de ore pentru tentativa de omor. Cei trei sunt acuzati ca in conflictul de acum o saptamana l-au atacat pe Richard Emanuel Gheorghe, care face…

- Suspecți reținuți in cazul interlopului Emi Pian Perchezitii. Foto: Arhiva. Fratii interlopului Emi Pian, care a fost ucis saptamâna trecuta, și un alt barbat au fost reținuți astazi de procurorii de la Parchetul Capitalei pentru tentativa de omor. Cei trei sunt acuzați ca, în…

- Principalul suspect in cazul uciderii interlopului Emi Pian, liderul clanului Duduienilor, este audiat la aceasta ora la Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei, potrivit unor surse judiciare.Este vorba despre un tanar de 27 de ani, din clanul Rinu. Acesta a fost pana acum internat la Spitalul…

- Politia si Jandarmeria sunt pregatite sa intervina cu dispozitive speciale, in cazul unor eventuale incidente care ar putea avea loc la priveghiul liderului clanului Duduianu, Emi Pian, si neaga totodata ca ar fi distribuit masti numerosilor participanti prezenti la vila acestuia din Rahova. Potrivit…