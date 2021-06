Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri de relaxare au fost anunțate in contextul imbunatațirii situației epidemiologice, avansului campaniei de vaccinare și valului de caldura, care face dificila purtarea protectiei faciale.Mastile sanitare raman obligatorii in spatiile inchise si in exterior, in cazul in care exista aglomeratii,…

- Italia, una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtarii mastii in aer liber incepand de luni, 28 iunie, a anuntat Ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP. ‘Incepand cu 28 iunie, am pus capat obligativitatii de a purta o…

- Purtarea mastii in exterior nu va mai fi obligatorie incepand de joi, 17 iunie, in Franta, cu anumite exceptii, iar restrictiile de circulatie intre anumite ore vor fi ridicate duminica, a anuntat miercuri premierul Jean Castex, pe fondul scaderii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza AFP si…

- Cand vom putea renunța la purtarea maștii in spațiile publice. Raspunsul dat de Florin Cițu Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat vineri ca romanii ar putea renunța la purtarea maștii in spații publice in momentul in care se atinge pragul de 10 milioane de persoane imunizate. Intr-o postare publicata…