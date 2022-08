Stiri pe aceeasi tema

- Dintre acestea, 49 sunt proiecte ale caror lucrari de executie sunt finalizate (stadiul fizic 100%) insa nu sunt inchise financiar, fiind necesare plati pentru sentinte civile, costuri aferente procedurii DAB, sentinte arbitrale, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, litigii,…

- Desi Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede ca valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 30 de lei, unii romani inca primesc tichete cu o valoare mai mica. Iar motivul este…

- De la 1 iulie, valoarea tichetelor de masa creste la 30 de lei De astazi, valoarea tichetelor de masa crește la 30 de lei, însa firmele vor putea acorda aceasta suma maxima inclusiv pentru zilele lucrate în luna iunie. Prevederea este inclusa în Legea privind acordarea biletelor…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat ca Romania a contractat cel mai recent imprumut la o dobanda de 9,3%, care ar fi mai mare chiar decat rata la care s-a imprumutat Rusia. „Ne-am imprumutat – ultimul imprumut al Romaniei – la 9,3%, care este mai mult decat rata la care se imprumuta…

- Consiliul Județean Maramureș prin Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare va invita la vernisajul expoziției temporare ”Cer liber”. Evenimentul va avea loc miercuri, 22 iunie 2022, ora 17:00, la sediul muzeului din Baia Mare, strada George Coșbuc 16. Un ”cer liber” inseamna in primul rand condiții optime…

- Deprecierea semnificativa a monedei maghiare a creat o unda de șoc in regiune, iar cursul euro/leu a crescut. In piața monetara, indicii ROBOR și-au continuat evoluția ascendenta. Cursul euro a crescut de la 4,9417 la 4,9422 lei, intr-o ședința in care transferurile se efectuau in culoarul 4,94 – 4,945…

- In cadrul ședinței extraordinare de luni, 16 mai, primarul Daniel Harpa a informat aleșii locali de depunerea spre finanțare a patru proiecte in cadrul Programului Național de Redresare și Reziliența. In cadrul acestui apel de proiecte orașul Targu Neamț are o suma prealocata in valoare de 3.189.815…