IGSU cumpără ambulanţe prin licitaţie IGSU cumpara ambulante prin licitatie. A fost publicat anuntul de participare la licitatia privind achizitia de ambulante pentru Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare si Descarcerare din cadrul IGSU, pentru serviciile de ambulanța județene și pentru Serviciul de Ambulanța București-Ilfov. Achizitia implica incheirea unui acord cadru pentru achizitia de ambulante tip C, contract estimat la peste 113 milioane de euro, ambulante tip B, 4X4, contract estimat la peste 470 de milioane de euro, ambulante tip B, 4X2, contract estimat la peste 147 de milioane de euro.Valoarea totala a contractelor este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

