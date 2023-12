Stiri pe aceeasi tema

- Luni a fost depus la Administrația Fondului de Mediu (AFM) proiectul pentru modernizarea cladirii fostei gradinițe din Giarmata Vii și transformarea ei intr-un nou spațiu administrativ, prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice.…

- S-a deschis cea de-a treia runda a Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare”. Administrația Fondului pentru Mediu a deschis cea de-a treia runda de atragere de fonduri in cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare”…

- Cu finanțare obținuta de la Administrația Fondului de Mediu, Primaria Poiana are in desfașurare in aceasta perioada procedurile de obținere a avizelor și autorizațiilor necesare pentru implementarea proiectului care vizeaza construirea de piste pentru bicicliști. Este printre primele comune din Dambovița…

- Administrația Fondului pentru Mediu a hotarat deschiderea celei de-a treia runda de atragere de fonduri in cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare” finanțat din PNRR in perioada 04 decembrie 2023, ora: 10.00 – 09 februarie 2024, ora: 23.59 sau pana la…

- Programul Rabla Plus 2023 continua cu o noua sesiune de finantare in noiembrie pentru persoanele fizice, iar voucherele pot ajunge pana la 54.000 de lei. Administrația Fondului pentru Mediu anunța deschiderea unei noi sesiuni de finanțare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu…

- Joi seara, 16 noiembrie 2023, la Casa Sindicatelor, primarul Mircia Gutau a prezentat public „Harta proiectelor cu finanțari nerambursabile ale Primariei Municipiului Ramnicu Valcea”, o sinteza disponibila la adresa www.ramnicuvalcea.finantariexterne.ro care prezinta „la zi” toate investițiile – finalizate…

- Reprezentanții Primariei Moreni anunța ca, incepand cu 4 octombrie 2023, persoanele fizice care se regasesc in lista transmisa de Administrația Fondului pentru Mediu pot pune in aplicare procedura interna a administrației publice din Moreni pentru „Rabla Local”, publicata pe pagina de internet a instituției…

