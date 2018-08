Sase barbati cu varste cuprinse intre 20 si 41 de ani au fost retinuti de politisti in urma unei altercatii petrecute sambata dupa-amiaza in zona 9 Mai a municipiului Targu-Jiu, evenimentul avand loc in fata unui bar.



Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar, cei sase barbati sunt acuzati de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce, in urma altercatiei, trei autoturisme parcate in fata barului au fost avariate.



Cei implicati in altercatie au avut asupra lor arme albe, cearta dintre acestia incepand…