- Partidul Social Democrat va avea candidat pentru functia de presedinte al Romaniei, conform unei decizii luate intr-un for statutar al partidului, si va castiga alegerile prezidentiale, a declarat sambata...

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a spus ca PSD va avea candidat din interiorul partidului la alegerile prezidențiale și este exclusa susținerea lui Mircea Geoana ca independent. Paul Stanescu a spus ca majoritatea liderilor PSD sunt de acord ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, trebuie sa…

- „Principala forța de opoziție, alianța AUR, iși desemneaza candidatul la prezidențiale sambata viitoare. Vom avea discuții cu colegii, iși vor spune fiecare opinia. Eu de la o lupta nu dau inapoi”, a spus George Simion.Pe vot politic, la consiliile județene, AUR a obținut 12%, iar la alegerile europarlamentare…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, 6 iunie, ca pana la inceputul lunii iulie va fi organizat un Congres al partidului in care se va stabili candidatul la alegerile prezidentiale din septembrie.„PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si cred ca la fel vor proceda si partenerii nostri…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- Marcel Ciolacu este convins ca Mircea Geoana va candida la alegerile prezidentiale din acest an. Premierul a declarat in direct la Antena 3 CNN in cadrul emisiunii Subiectiv faptul ca el credea ca Mircea Geoana se ocupa cu razboaiele, nu cu lansari de car

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, 8 mai, ca liberalii vor mentinerea datelor pentru alegerile prezidentiale decise in coalitie, adica 15 și 29 septembrie, indiferent daca președintele Klaus Iohannis iși dorește sau nu o poziție la nivel european.„Discutia in coalitie si decizia a…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat marți seara, 23 aprilie, la Antena 3, ca nu va face un anunț privind eventualitatea candidaturii la președinție mai devreme de Summitul NATO de la Washington, care va avea loc in iulie, dar ca, „vazand ce se intampla”, este „tot mai aproape…