Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 17-18 iunie 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala, noteaza Noi.md. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Moldova a președintelui Italiei, Sergio Mattarella, care va vizita Guvernul și Parlamentul de la Chișinau.…

- Miercuri, 29 mai 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala, noteaza Noi.md. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a lui Antony Blinken, Secretar de Stat al Statelor Unite ale Americii, care va vizita Guvernul și…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca, maine, 29 mai, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a E.S. dl. Antony J. Blinken, Secretar de Stat al Statelor Unite ale Americii,…

- Miercuri, 29 mai 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala, noteaza Noi.md. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a lui Antony Blinken, Secretar de Stat al Statelor Unite ale Americii, care va vizita Guvernul și…

- In zilele de 21-24 mai 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala, noteaza Noi.md. Masura este luata de poliție in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a circa 40 de delegații straine participante la cel de-al XIX-lea Congres al Curților Constituționale…

- Intreprinzatorii din Republica Moldova vor putea accesa mai ușor resurse financiare pentru dezvoltarea afacerilor, in cadrul Programului de stimulare a investițiilor „373”. Guvernul a aprobat modificarile care vor spori numarul beneficiarilor și investițiilor eligibile și va simplifica procedurile de…

- Prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, se va afla maine, 3 aprilie, intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, pentru o intrevedere cu președinta Maia Sandu. Astfel, Primaria municipiului Chișinau informeaza ca va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca miercuri, 03 aprilie 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala. Masura este luata de poliție in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a E.S. dl Alexander De Croo, Prim-ministru al Regatului Belgiei.…