- Apple a redevenit miercuri cea mai valoroasa companie mondiala, depasind Microsoft, dupa ce producatorul de iPhone-uri a facut progrese in domeniul tehnologiei inteligentei artificiale (AI). transmite Reuters.

- Lansarea iOS 17.5 și iPadOS 17.5 de la inceputul acestei saptamani a adus dupa sine o problema nefericita, pe langa bug-ul de reproducere a culorilor intalnit la iPad Pro-urile cu ecran OLED. Vorbim despre apariția unor fotografii vechi, șterse chiar. In unele cazuri, aceste fotografii au fost șterse…

- Pana la toamna, cand va lansa primele functii de AI pe iPhone, Apple prezenta in curand doua noi iPad-uri, in cadrul unui eveniment ce va avea loc pe 7 mai. Printre modelele asteptate la acest eveniment se numara si un nou iPad Pro, modelul de top al tabletelor Apple. Acesta ar urma sa devina primul…

- Livrarile de iPhone-uri ale Apple au scazut cu 9,6% in primele trei luni ale anului 2024, iar Samsung a preluat poziția de lider global al pieței de smartphone-uri, in timp ce piața globala a crescut cu 7,8%. The post PIAȚA DE TELEFONIE Scadere semnificativa a livrarilor de iPhone in primul trimestru…

- Apple a intentat o acțiune in instanța impotriva fostului inginer de software Andrew Aude, acuzandu-l ca a divulgat informații despre produse pe care dorea sa le „elimine” unui jurnalist, salvat in telefonul sau sub numele de „Homeboy”. Proiectele secrete in cauza includeau noua aplicație Journal a…

- Departamentul de justiție de la Washington și 15 state americane au dat in judecata joi Apple, acuzand compania ca a folosit cererea puternica pentru iPhone-urile și celelalte produse ale sale pentru a crește prețurile serviciilor pe care le ofera și elimina de pe piața concurenții mai mici, anunța…

- Diana Ciofu, soția lui Igor Ciofu, agentul de paza impușcat de un atacator din Tadjikistan, la Aeroportul nternațional Chișinau, a acționat in judecata AIC, solicitand o indemnizație de peste 7 milioane de lei, scrie Ziarul de Garda . Dosarul a ajuns pe masa magistratei Natalia Lupașcu de la Judecatoria…

- Noi informații despre pliabilul „ieftin” de la Samsung sugereaza un preț foarte atragator, daca, intr-adevar acest produs va fi lansat alaturi de Galaxy Z Fold6 și Flip6. La un preț de pornire de 800 de dolari americani, acesta ar putea fi unul dintre cele mai accesibile din piața, urmand a fi echipat…