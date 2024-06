Tineri reținuți și la Florești după ce au furat dintr-un container metalic La data de 6 iunie a.c. polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, pe numele a 3 barbați cercetați in cadrul unui dosar penal sub aspectul infracțiunii de furt calificat. In fapt, in cursul dimineții de 6 iunie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca in perioada 5/6 iunie a.c., persoane necunoscute ar fi patruns, prin forțarea ușii de acces, intr-un container metalic aparținand unei societați comerciale, situat in localitatea Tauți, de unde ar fi sustras 3 aparate de sudura, un ciocan demolator, un rotopercutor, un compactor, dar… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

