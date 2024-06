Stiri pe aceeasi tema

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Casei Albe pentru securitate naționala, a reactionat, marți, la atacul israelian de duminica asupra unei tabere cu persoane stramutate de langa Rafah, precizand ca Statele Unite „nu inchid ochii" la victimele atentatului cu bomba, dar isi mentin sprijinul pentru Israel,…

- Cel puțin 35 de persoane au murit și cateva zeci au fost ranite in urma loviturilor lansate de Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) asupra unei zone din orașul Rafah, destinata persoanelor stramutate, au declarat oficiali palestinieni din cadrul serviciilor de sanatate și urgența, relateaza BBC și…

- Publicatia ucraineana kyivpost.com relateaza, citand surse din Directia Principala de Informatii (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, ca partidul parlamentar romanesc AUR, prezentat ca ”partid pro-rus”, ar putea lansa in curand ”o serie de provocari informationale anti-ucrainene” avand ca scop…

- Iranul a lansat peste 100 de drone inarmate spre Israel ca represalii la un presupus atac israelian in Damasc care a ucis mai multi comandanti iranieni de rang inalt. Fortele de Aparare ale Israelului au confirmat ca Iranul a lansat rachete balistice in cadrul atacului sau. Potrivit rapoartelor externe,…

- Iran a lansat un atac cu sute de drone asupra Israelului, iar oamenii s-au adapstit in buncare. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat ca 99% dintre dronele si rachetele lansate de Iran au fost interceptate in afara spatiului israelian. Atacul Iranului asupra Israelului „poate fi considerat…

- Pentru musulmanii din Fașia Gaza, in acest an, Eid al-Fitr, sarbatoarea de la sfarșitul Ramadanului, luna sfanta islamica a postului, a fost celebrata printre ruine in timp ce mare parte din populația enclavei este in pragul foametei, conform organizațiilor umanitare, relateaza CNN.Ziua de miercuri,…

- Trupele ruse au efectuat trei atacuri fara succes pe malul stang al Niprului, in regiunea sud-ucraineana Herson - transmite, miercuri, serviciul de presa al Forțelor de Aparare "Sud" din Ucraina, noteaza Ukainform. Potrivit militarilor ucraineni, invadatorii rusi nu renunta la intențiile de a scoate…

- Oficialii ucraineni au declarat pe 26 martie ca forțele ucrainene au condus cu succes o lovitura in noaptea de 23 spre 24 martie impotriva unei nave ucrainene pe care forțele ruse o capturasera in 2014.