- Adina Buzatu, stilista vedetelor, a calatorit mult de-alungul timpului, pentru proiectele sale profesionale, imbinand utilul cu placutul. Anul acesta insa, aceasta a decis sa se relaxeze mai mult așa ca va pleca in vacanțe doar pentru a se destinde și a avea timp pentru ea. Adina a dezvaluit un lucru…

- Daca iți dorești sa ai parte de o experiența turceasca autentica, dar in Romania, Aylin Cadir știe care este locul perfect! Acest sat este singurul din țara ocupat in intregime de turci și este locul care ii amintește de copilarie, caci acolo a crescut. Iata unde trebuie sa mergi daca vrei sa ai parte…

- Pentru implinirea varstei de 50 de ani, Adriana Bahmuțeanu a plecat intr-o vacanța alaturi de soț și copii sai pentru a-și sarbatori ziua de naștere. Vedeta a ales Spania, unde a vizitat cateva rude care s-au stabilit in peninsula de mai mulți ani. Totodata, a vorbit și despre dorințele pe care le are…

- In acest an, Delia Matache nu a petrecut Paștele in Romania, ci a plecat intr-o vacanța de vis intr-un loc mirific din Europa. Solista este cunoscuta pentru pasiunea sa pentru calatorii, așa ca nu putea sa nu faca din nou o escapada. Pe rețelele de socializare, Delia și-a incantat fanii cu imagini inedite…

- In ediția de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta, Laura Cosoi a ales sa ii poarte pe telespectatori in ținutul maramureșului. Prezentatoarea TV și-a descris invitata din prima parte a ediției de azi, pe Alexandra Ungureanu, ca fiind o poveste despre pași marunți, despre multe rateuri, despre revenire…

- Moment emoționant in cadrul ediției de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta. Laura Cosoi a izbucnit in lacrimi, in timp ce in platou se afla Alexandra Ungureanu. Ce a emoționat-o pe frumoasa prezentatoare TV.

- Ediția de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta a inceput cu un invitat de excepție! Amalia Nastase a vizitat locuri spectaculoase din Paris, iar acum a venit cu sfaturi utile pentru turiștii care iși doresc sa ajunga acolo. Iata ce locuri nu trebuie sa ratezi și de ce buget ai nevoie!

- Roxana Nemeș iși dorește foarte mult sa devina mama și așteapta cu mare nerabdare acest moment. Artista a dezvaluit ca deja a pregatit camera bebelușului, deși inca nu este insarcinata.De curand Roxana Nemeș și soțul ei, Calin Hagima, s-au mutat in casa mult visata, unde au pregatit deja camera bebelușului.…