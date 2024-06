Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Eroilor, Ziua Inalțarii Domnului, a fost marcata dimineața la Carei la mormintele eroilor din cimitirul central de catre toate asociațiile cultural patriotice locale, Direcția de Cultura Carei și elevii profesoarei Monica Madaras. Au fost rostite alocuțiuni de catre Bogdan Georgescu, directorul…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice au pus in aplicare, la inceputul lunii, 4 mandate de percheziție domiciliara, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunilor de constituire…

- Un control al Directiei de Politie Transporturi privind legalitatea desfasurarii transportului rutier in regim de taxi, in regim de inchiriere si in domeniul transportului alternativ, efectuat pe data de 13 mai, in zona aeroporturilor civile din Romania, s-a soldat cu amenzi insumand peste 14.000 de…

- ANPC a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa, ca verifica site-urile de cumparaturi si aplicatii care functioneaza ca o piata online, Temu si Shein. “Actiunea se concentreaza asupra posibilelor practici comerciale incorecte ale comerciantilor, in relatia cu consumatorii, susceptibile sa deformeze,…

- Direcția de Cultura Carei, in colaborare cu Liceul Teoretic Carei, au marcat Ziua Pamantului la Centrul Cultural. In cadrul discuțiilor de la Teatrul Municipal, legate de tema ediției din acest an: Planeta vs Plastic, au luat cuvantul Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultura Carei, prof. Mențiu…

- Un tablou in valoare de doua milioane de euro, furat in 2020 de la o galerie de arta din Oxford si descoperit in Romania, a fost restituit autoritatilor judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Inspectoratului General al Politiei Romane a transmis printr-un comunicat catre Agerpres:…

- Inca din 1 octombrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii din Timișoara ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism sunt pe urmele unor persoane care au introdus ilegal deșeuri in țara noastra.

- Medicii și psihologii ne atrag atenția ca trecere la ora de vara ne-ar putea afecta starea de sanatate și ne putem simți mai dezorientați și obosiți. In aceasta noapte va avea loc schimbarea orei, iar Romania va trece la ora de vara, ora 03.00 transformandu-se in ora 04.00, iar ziua de maine va fi considerata…