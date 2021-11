Stiri pe aceeasi tema

- Gorjenii care doresc sa se vaccineze se pot prezenta zilnic la Centrul de Vaccinare al Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, chiar daca nu au programare pe platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login. Centrul de vaccinare din cladirea Dispensarului TBC de la cladirea SJU Targu-Jiu,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au efectuat percheziții la sediul Spitalului Județean de Urgența Ploiești. Vizata este șefa compartimentului resurse umane intr-un dosar de angajari pe șpaga. Șpaga pentru angajari la cel mai mare spital prahovean Femeia este suspectata…

- Tanar anchetat pentru tentativa de viol asupra a doua fete de 6 și 7 ani. Barbatul a fost lasat liber de Judecatoria Novaci Un tanar, de 27 de ani, din Novaci, Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii de tentativa de viol, fața de doua minore, de 6 și 7 ani, a intrat in atenția procurorilor gorjeni.…

- A fost internata in urma cu cateva zile la Terapie Intensiva in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, dupa ce simptomele incepusera sa se agraveze.In ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvata.Cristina Simona Moța era sora fostului prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul…

