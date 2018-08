Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP, potrivit Agepres. In conferinta de presa…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- "Liderii UE au convenit sa prelungeasca sanctiunile economice impotriva Rusiei cu sase luni", a indicat pe contul sau de Twitter Consiliul European, care reprezinta statele membre. Discutia asupra Acordurilor de la Minsk s-a desfasurat dupa negocieri maraton asupra problemei migratiei la sfarsitul…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans la Luxemburg lipsa de progres in punerea in aplicare de catre Moscova a acordurilor de la Minsk destinate sa duca la incetarea luptelor in estul...

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans luni la Luxemburg lipsa de progres in punerea in aplicare de catre Moscova a acordurilor de la Minsk destinate sa duca la incetarea luptelor in estul Ucrainei, o conditie pentru ridicarea sanctiunilor economice ale UE, informeaza AFP.…

- Este, de asemenea, prima deplasare a liderului de la Kremlin intr-o tara din Uniunea Europeana, dupa vizita la Budapesta, in Ungaria, in august 2017. "Sanctiunile si toate restrictiile motivate politic, protectionismul (...) nu sunt bune pentru a rezolva chestiuni politice", a declarat Vladimir…

- 'Suntem pe deplin deschisi sa lucram impreuna cu Europa', a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa la Viena cu omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, subliniind ca sanctiunile economice si diplomatice ale UE impotriva tarii sale dauneaza ambelor parti.Totodata, Putin…