Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernauțeanu, confirma ca Ilan Șor se afla in continuare la Moscova și anunța ca acesta nu a mai parasit Rusia din data de 25 februarie. „In ultimul raspuns din partea autoritaților Federației Ruse se menționa ca Șor nu poate fi reținut și extradat, facandu-se referire…

- Oligarhul fugar Ilan Sor se afla la Moscova din 25 februarie, a declarat seful Inspectoratului General al Politiei din Chisinau (IGP), Viorel Cernauteanu, la un post de televiziune local. Șeful serviciului de informații al Republicii Moldova avertiza in urma cu o luna ca Rusia intentioneaza sa-l foloseasca…

- Peste 60 de morți și peste 200 de raniți - acesta este ultimul bilanț in urma atacului terorist de la Moscova. In același timp, numarul victimelor ar putea sa creasca pentru ca mulți raniți sunt in stare grava. Medicii ruși au facut un apel la populație sa doneze sange pentru a-i ajuta pe cei care sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca este deschis la o incetare a focului in razboiul din Ucraina pe perioada Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an, scrie dpa, preluata de Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat intr-un interviu acordat televiziunii ucrainene ca…

- Un conflict pe scara larga cu NATO nu poate fi exclus, a declarat presedintele rus Vladimir Putin duminica seara, la o conferinta de presa la Moscova pentru a marca victoria sa in alegerile prezidentiale, insotite de acuzatii de manipulare, relateaza DPA. In cazul unui conflict pe scara larga cu NATO,…

- Rusia refuza arestarea și extradarea in Moldova a oligarhului fugar, Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare in dosarul jafului bancar de un miliard de dolari in 2014. Chișinaul a anunțat ca a primit oficial acest refuz de la autoritațile ruse, dupa ce zilele trecute a transmis un demers…

- Ilan Șor ar putea sa se mute cu traiul in Federația Rusa. Declarația a fost facuta chiar de el pentru agenția rusa RIA Novosti. Politicianul a precizat ca nu exclude aceasta opțiune, mai ales ca la Moscova se afla soția și copiii sai. Acum o saptamina, oligarhul fugar s-a laudat pe rețelele sociale…

- Pe 22 ianuarie se implinesc 106 de la „batalia de la Galați”, in care, in ianuarie 1918, 3.000 de militari romani, dar și galațeni de la Compania de Pompieri și nu numai, au aparat orașul care era atacat de 12.000 de soldați bolșevici care au bombardat Galațiul și intenționau sa il ocupe, sa jefuiasca…