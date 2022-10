Google vrea să dubleze vânzările de smartphone-uri Google ar fi comandat producerea a 8 milioane de telefoane din noua serie Pixel, sustin surse anonime din cadrul companiei, citate de Nikkei Asia. Comanda, care include ambele modele – Pixel 7, care costa de la 600 de dolari, si Pixel 7 Pro, care incepe de la 900 de dolari – este cea mai mare comanda de smartphone-uri data vreodata de Google. Prin aceasta, Google urmareste sa-si dubleze vanzarile de smartphone-uri anul viitor. Desi are multi ani de cand vinde smartphone-uri, pe care, mai nou, le produce intern, dezvoltand inclusiv propriul chipset, Google vinde anormal de putine unitati. Si de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

