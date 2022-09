Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul General al Uniunii Europene a anunțat miercuri ca Google trebuie sa plateasca o amenda de 4,12 miliarde dolari, cu 200 de milioane mai puțin decat se anunțase acum patru ani. Comisia Europeana a anunțat in iulie 2018 o amenda record de 4,34 miliarde euro pentru Alphabet (Google), despre care…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut din nou apel statelor Uniunii Europene sa interzica vizele pentru cetatenii rusi pentru a evita ca blocul sa devina un „supermarket” deschis oricui are mijloacele necesare pentru a intra, informeaza Reuters. Zelenski a declarat ca propunerea sa nu…

- Moscova a intrat in conflict cu Big Tech din cauza continutului, a cenzurii, a datelor si a reprezentarii locale, in dispute care au escaladat de cand Rusia si-a trimis fortele armate in Ucraina, pe 24 februarie. Tribunalul districtual Tagansky din Moscova a amendat WhatsApp cu 18 milioane de ruble…

- 971.000 de dolari, penalizare pentru Google, dupa ce un judecator din SUA cere sa i se plateasca aceasta suma uriașa, reprezentand comisioane si costuri juridice, ca penalizare pentru comportament incorect intr-un proces privind confidentialitatea, in instanta federala din California, scrie presa internaționala.

- Un judecator din SUA a ordonat Google, divizie a grupului Alphabet, sa plateasca peste 971.000 de dolari, reprezentand comisioane si costuri juridice, ca penalizare pentru comportament incorect intr-un proces privind confidentialitatea, in instanta federala din California, transmite Reuters.…

- Google, divizie a grupului Alphabet, risca in Rusia o amenda de 5%-10% din cifra de afaceri din aceasta tara, pentru ca nu a sters continutul interzis, inclusiv ”informatiile inselatoare” de pe Youtube privind evenimentele din Ucraina, a avertizat miercuri autoritatea rusa de reglementare a sectorului…