Google şi-a prezentat primul smartphone pliabil, Pixel Fold Pixel Fold foloseste o balama verticala, la fel ca Galaxy Fold, care face ca smartphone-ul sa fie inchis si deschis asemenea unei carti. Avantajul acestei abordari este ca pot fi acomodate doua ecrane. Cand telefonul este pliat, poate fi folosit ecranul extern, de 5,8 inch (2092×1080 pixeli, 408 ppi). Deschiderea scoate la iveala ecranul principal, de 7,6 inch (2208×1840 pixeli, 379 ppi). Ambele sunt de tip OLED, cu 120Hz rata de improspatare. Sistemul foto este compus din trei camere. Camera principala are 48MP (f/1.7) si este secondata de o camera ultra-wide (f/2.2) si una tele (f/3), ambele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai putin de o saptamana inainte de evenimentul Google I/O, unde ar urma sa fie prezentat oficial primul smartphone pliabil al companiei, gigantul american a publicat, pe YouTube si Twitter, o scurta filmare cu viitorul produs. Filmarea confirma o parte din informatiile vehiculate pana acum pe surse…

- Cei de la Google nu au mai avut rabdare pana la Google I/O si au confirmat existenta si iminenta lansare a smartphone-ului pliabil Pixel Fold printr-o scurta filmare.Cu mai putin de o saptamana inainte de evenimentul Google I/O, unde ar urma sa fie prezentat oficial primul smartphone pliabil al companiei,…

- Google Pixel 7a va fi dezvaluit oficial in data de 10 mai 2023, cand are loc evenimentul Google I/O 2023. Pana atunci vedem un adevarat „dump” de informatii despre el, care ii dezvaluie pana si continutul cutiei. Sursa, Roland Quandt a ales sa dezvaluie toate aceste detalii cu o saptamana inainte. Va…

- Lenovo ThinkPhone by Motorola este promovat ca un dispozitiv de business care functioneaza bine in tandem cu un laptop ThinkPad. Acesta are multe dintre caracteristicile standard ale unui flagship mainstream. Sub ecranul OLED de 6,5 inch cu rezolutie 1080p si 144Hz rata de improspatare se ascunde un…

- Google e gata sa se ia la intrecere cu Samsung, Motorola si Huawei si planuieste sa lanseze primul sau telefon pliabil luna viitoare, la evenimentul Google I/O. Jurnalistii de la CNBC au avut confirmarea de la surse apropiate de Google cu privire la acest debut al lui Google Pixel Fold. Conferinta are…

- Motorola Edge 40 Pro este unul din primele smartphone-uri pe care producatorul chinez Lenovo la lanseaza dupa ce a anuntat ca renunta la seria de smartphone-uri de gaming Legion. Edge 40 Pro are un ecran curbat pe margini, care, la fel ca toate ecranele curbate, confera telefonului eleganta, dar, in…

- OnePlus nu a venit cu un smartphone pliabil la Mobile World Congress 2023. In schimb, a confirmat ca isi va lansa primul dispozitiv de acest fel undeva in a doua parte a anului. Directorul de operatiuni Kinder Liu a spus ca primul smartphone pliabil OnePlus va fi un flagship in adevaratul sens al cuvantului,…

- Noul Find N2 Flip intra in categoria smartphone-urilor care se pliaza in stilul vechilor telefoane cu clapeta, din care mai fac parte, alaturi de Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 2022 si Huawei P50 Pocket. Fata de Galaxy Z Flip4, Find N2 Flip este mai mare din mai multe puncte de vedere – ecranul principal…