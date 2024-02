Stiri pe aceeasi tema

- Fara a lasa jurnalistii sa-l fotografieze, Samsung a prezentat luni Galaxy Ring – primul inel inteligent al companiei. Producatorul coreean a dat presei, in schimb, doar cateva imagini realizate de propriii fotografi, care arata un inel de aproximativ aceleasi dimensiuni cu Oura. Conform companiei,…

- Microsoft si OpenAI au lansat un avertisment comun cu privire faptul ca hackerii folosesc deja modele lingvistice pentru a-si consolida tacticile. Avertizari asupra acestei posibilitati au fost emise si pana acum de diverse alte entitati, insa cele doua companii americane vin si cu dovezi. Acestea spun…

- Liderul republican al Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, a afirmat ca in forma actuala camera inferioara a Congresului american nu va examina textul negociat de senatori prevazand noi fonduri pentru Ucraina. “Proiectul de lege al Senatului vizand ajutorul acordat tarilor straine ramane tacut cu…

- Anuntand finantarea luni, gigantul tehnologic a declarat ca a deschis depunerea de cereri pentru intreprinderile sociale si organizatiile nonprofit care ar putea sa il ajute sa ajunga la cei mai probabil sa beneficieze de formare. Google va conduce, de asemenea, o serie de ”academii de crestere”, pentru…

- Proiectul de Lege introduce prevederi exprese care sa asigure asumarea de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) a calitatii de autoritate competenta la nivel national, in domeniul securitizarii, pentru entitatile aflate sub supravegherea/monitorizarea sa, in aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.402,…

- Antreprenorul Octavian Badescu, proprietar al companiei de consultanța imobiliara a Freedom Group, a lansat proiectul social digital „ Banca de Minute ” ( www.bancademinute.ro ), demersul sau vizand inclusiv o adresabilitate internaționala ( www.minutesbank.com ). Acesta consta intr-un site care contorizeaza…

- Proiectul de hotarare nr. 602 2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico ndash; economici pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bulevardul. Mamaia a fost aprobat de consilierii locali…

- Oamenii de stiinta japonezi au reusit sa creeze in premiera imagini mentale ale unor obiecte si peisaje generate de activitatea cerebrala umana folosind tehnologia inteligentei artificiale (IA), transmite agentia Xinhua.