Google a primit o amendă de 500 milioane de euro Autoritatea pentru concurenta din Franta a impus marti o amenda de 500 de milioane de euro motorului de cautare Google, pentru ca acesta nu a respectat decizia institutiei cu privire la remunerarea editorilor de continut si agentiilor de stiri pentru utilizarea continutului lor pe platforma Google, informeaza AFP. Google, o divizie a grupului Alphabet Inc., a ignorat o decizie din luna aprilie 2020 prin care i se cerea sa negocieze “cu buna credinta” cu editorii de presa si agentiile de stiri pentru a afisa parti din articolele lor pe serviciul Google News. “Sanctiunea de 500 milioane de euro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

