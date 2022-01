Golești, Giurgiu: un bărbat a ars de viu într-un incendiu violent, ce i-a cuprins casa Un barbat in varsta de 42 de ani și-a pierdut viața, iar mama acestuia a suferit arsuri in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Goleasca, din județul Giurgiu. Tragedia s-a produs sambata seara, iar pompierii sosiți la fața locului au gasit femeia, in varsta de 63 de ani, in curtea casei, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului. Aceasta a fost preluata de paramedici și transportata, de urgența, la spital. Locuința ardea violent, iar pompierii au inceput acțiunea de stingere, concomitent cu cea de cautare a barbatului. Din nefericire, acesta a fost gasit carbonizat intr-una din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inaintea Craciunului, o familie din cmuna Mihai Bravu (jud. Giurgiu) traiește o tragedie: unul din membrii sai – un barbat de 55 de ani – a murit in incendiul ce a cuprins locuința. Evenimentul s-a petrecut vineri dimineața, iar reprezentanții ISU Giurgiu precizeaza ca la fața locului s-au deplasat…

- „ISU Giurgiu a fost solicitat in noaptea de miercuri spre joi sa intervina in localitatea Valea Bujorului dupa ce o casa a luat foc. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Pompierii au constatat…

- Trupul unui barbat, in varsta de 74 de ani, din localitatea Valea Bujorului, judetul Giurgiu, a fost gasit carbonizat in propria locuinta dupa ce in imobil a izbucnit un incendiu violent, informeaza Agerpres . „ISU Giurgiu a fost solicitat in noaptea de miercuri spre joi sa intervina in localitatea…

- Un batran in varsta de 84 de ani din Tantava (judetul Giurgiu) a fost salvat vineri noapte dintr-un incendiu violent, datorita unui trecator care a observat ca locuinta acestuia a fost cuprinsa de flacari si a anuntat pompierii. ”In noaptea de vineri spre sambata o persoana care trecea cu masina prin…

- Un barbat de 84 de ani din localitatea Tantava, judetul Giurgiu, a fost salvat, vineri noapte, dintr-un incendiu violent, dupa ce un șofer care trecea prin zona a observat flacarile și a alertat autoritațile, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Giurgiu . „In noaptea de vineri spre sambata…

- Un batran, in varsta de 84 de ani, a fost salvat de pompieri dintr un incendiu violent.Potrivit reprezentantilor ISU Giurgiu, incendiul a avut loc azi noapte, in localitatea Tantava.O persoana care trecea cu masina prin zona a vazut flacarile si a sunat la 112."La fata locului s au deplasat pompierii…

- Un batran in varsta de 84 de ani din localitatea Tantava, judetul Giurgiu, a fost salvat in noaptea de vineri spre sambata dintr-un incendiu violent datorita interventiei unui trecator care a observat ca o locuinta acestuia a fost cuprinsa de flacari si a anuntat pompierii, potrivit Agerpres.…

- Trei femei și doi barbați au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-o padure de pe marginea Autostrazii 1 in zona Bolintin Deal. Accidentul s-a produs pe A1, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, joi dimineața, in jurul orei 9. Pompierii de la ISU Giurgiu, care…