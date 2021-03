Stiri pe aceeasi tema

- Golden State Warriors, care venea dupa patru infrangeri consecutive, a reusit o victorie fara drept de apel in fata lui Utah Jazz, liderul Conferintei de Vest, cu 131-119, duminica, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). Stephen Curry a fost artizanul victoriei…

- Coordonatorul de joc Stephen Curry (Golden State Warriors) si-a castigat statutul de cel mai bun marcator de la distanta din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), castigand concursul de aruncari de la trei puncte din cadrul All-Star Game, duminica la Atlanta, in timp ce Anfernee Simons…

- Mike Conley, jucatorul echipei Utah Jazz, a fost convocat pentru a disputa meciul vedetelor All Star-Game, duminica la Atlanta, in locul tanarului star al lui Phoenix Suns, Devin Booker, accidentat la un genunchi, a anuntat, vineri, liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). Conley, aflat la…

- All Star Game NBA va avea loc in data de 7 martie, la Atlanta, in State Farm Arena, a anuntat National Basketball Association potrivit news.ro. Pentru prima data, intreg evenimentul, cu concursurile aditionale, care in mod normal se desfasura pe parcursul unui weekend, va avea loc intr-o zi.…

- Utah Jazz, liderul Conferintei de Vest a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), si-a trecut in cont a noua victorie consecutiva din acest sezon, dupa ce s-a impus miercuri in deplasare, cu 114-96, in fata echipei Los Angeles Clippers, potrivit Agerpres. In derby-ul Vestului, Utah a…

- Starul echipei Golden State Warriors, Stephen Curry, a facut cel mai prolific meci din cariera sa. Baschetbalistul a adunat 62 de puncte in partida cu Portland Trail Blazers și a stabilit un record personal.

