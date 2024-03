Denver Nuggets a revenit pe primul loc Denver Nuggets, campioana en titre din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), a invins-o vineri cu scorul de 117-106 in deplasare pe San Antonio Spurs si a revenit pe primul loc in Conferinta de Vest, detronand-o pe Oklahoma City Thunder, informeaza AFP. Denver Nuggets a obtinut a cincea victorie consecutiva. Sarbul Nikola Jokic, dublu MVP (2021, 2022), a fost decisiv pentru succesul echipei sale, cu 31 de puncte reusite. Francezul Victor Wembanyama a fost discret pentru San Antonio Spurs, el inscriind 17 puncte. Tot vineri, New Orleans Pelicans, cu Zion Williamson autor a 34 de puncte,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

