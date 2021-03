Globurile de Aur 2021: "The Queen's Gambit", cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV Productia de televiziune "The Queen's Gambit" a câstigat Globul de Aur pentru cea mai buna miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 78-a gala de decernare a acestor trofee de prestigiu, atribuite duminica seara de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului, preluata de Agerpres. În miniseria TV "The Queen's Gambit", rolul principal este jucat de actrita Anya Taylor-Joy, interpreta unei tinere campioane de sah care se confrunta cu dependenta de droguri si de alcool. La aceasta categorie au concurat productiile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

