Giurgiu: copil de doi ani, rănit grav la un loc de joacă din oraș Un baiețel de doar doi ani a fost grav ranit la un loc de joaca din cartierul Tineretului. El a fost transportat la un spital din Capitala, inconștient și cu convulsii. Polițiștii giurgiuveni au fost sesizați joi, in jurul orei 13, printr-un apel la 112 ca un copil s-a lovit de leagan și este inconștient. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat faptul ca, la un spațiu de joaca de pe strada Tineretului, un copil in varsta de doi ani s-ar fi lovit de colțul leaganului, in zona pieptului, sub umar. Copilul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale și efectuarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

