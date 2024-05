SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII: ACTIVITĂȚI preventive în VÂLCEA In perioada 20-24 mai 2024, Politia Romana desfasoara la nivel national o serie de activitati dedicate prevenirii infractionalitatii, in cadrul programului „Saptamana Prevenirii Criminalitatii”. Aceste demersuri sunt structurate pe zile tematice, aliniate prioritaților de intervenție preventiva ale Politiei Romane pentru acest an, dupa cum urmeaza: - 20 mai – Prevenirea victimizarii minorilor - 21 mai – Siguranța in mediul online - 22 mai – Prevenirea violenței domestice - 23 mai – Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului - 24 mai – Prevenirea disparițiilor de minori și plecarilor voluntare… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

