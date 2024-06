Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani, a trecut pe strada Aleea Streiului, din Deva și-a pus ochii pe o mașina parcata, care parea ca avea ușile deschise. Probabil avand chef de distracție sau din inconștiența, nu a stat prea mult pe ganduri și pentru ca, dupa o rascolire prin bordul mașinii, a dat și peste cheia…

- Joi seara, pe o strada din orasul Baia Mare, un barbat a fost injunghiat , fiind taiat in zona gatului de un grup de agresori. Victima a ajuns la spital, iar atacatorii s-au facut nevazuti.

- Un barbat de 54 de ani din judetul Botosani a fost trimis in judecat de procurorii din Botosani, dupa ce si-a ucis sotia si si-a amenintat fiica. El a injunghiat femeia cu un cutit, in scara unui bloc, desi impotriva sa era emis ordin de protectie, potrivit news.ro

- Accident rutier seara trecuta la Cluj-Napoca pe strada Aurel Vlaicu. Un pieton care traversa strada printr-un loc nepermis a fost acroșat de un autoturism. „Accident pe Aurel Vlaicu dupa trecerea de pietoni de la OMV – sens spre Someseni”, au informat soferii pe pagina de Facebook Info Trafic Cluj-Napoca.…

- Ieri, 17 aprilie 2024, in jurul orei 15.45, un barbat de 53 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din Abrud, a surprins și accidentat o femeie de 63 de ani, din municipiul Cluj Napoca, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea de pietoni. In urma…

- La patru zile dupa ce a jefuit o casa de pariuri sportive din Chiajna, amenintand-o pe angajata cu un cutit si luand 40.000 de lei, reprezentand incasarile, autorul a fost prins de politisti pe Aeroportul "Henri Coanda", informeaza News.ro.Incidentul a avut loc pe data de 05 aprilie, in jurul orelor…

- Momente stranii intr-un cimitir din județul Suceava, unde polițiștii au fost anunțați ca un barbat și-a dezgropat un prieten care murise recent pentru ca a visat ca era in viața. Astfel, in dimineața de 2 aprilie, polițiștii de la secția rurala Ipotești au fost anunțați de un preot din comuna Verești…

- Patru copii au fost agresați de alți doi adolescenți pe o strada din orașul Galați. Unul dintre agresori i-a amențat un cuțit. Polițiștii i-au gasit pe cei doi, iar adolescentul de 16 ani a fost reținut pentru 24 de ore.