- Turcia a decis sa sprijine candidatura prim-ministrului olandez in exercitiu, Mark Rutte, la functia de secretar general al NATO, a transmis luni agentia olandeza de presa ANP, citand diplomati de la NATO, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

- Recalcularea pensiilor e un proces mult așteptat de marea majoritate a romanilor, care, indiferent de anii de munca și de domeniul in care au activat, se plang ca au pensii mult prea mici. Inflația nu a fost nici ea de bun augur, așa ca in ultimii doi ani numarul pensionarilor care traiesc in saracie…

- Inalți oficiali republicani au spus ca un vot privind ajutorul Ucrainei in Congres este inca la cateva saptamani, a raportat Bloomberg pe 4 aprilie, citand parlamentari nenumiți. Comentariile au contrazis o afirmație a președintelui Camerei, Mike Johnson, care a spus la 1 aprilie ca va avea loc „imediat…

- O stare de neliniște se instaleaza in randul pensionarilor și beneficiarilor de ajutoare sociale din Romania, pe fondul unei posibile intarzieri in distribuirea pensiilor. Motivul? Compania se confrunta cu amenințarea declanșarii unei greve generale.

- Accizele percepute la carburanți reprezinta un element vital și stabil al veniturilor bugetare ale oricarui stat. De fapt, prețul real al benzinei și motorinei la pompa constituie doar aproximativ 40% din suma totala afișata, restul reprezentand taxe și accize impuse de autoritațile fiscale, scrie The…

- Rauri din șapte județe se afla, pana joi, sub avertizare hidrologica Cod galben. Sunt vizate bazinele hidrografice Mures și Olt. Incepand de miercuri, ora 12:00, pana joi la ora 16:00, sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte…

- Gabriel Rau, consilier general din partea USR, a depus recent un proiect care vizeaza introducerea mai multor interdicții pentru șoferi. Amenzile ar urma sa ajunga pana la 5.000 de lei pentru cei care nu respecta regula.

- Vara nu vine cu vești deloc bune pentru cei care obișnuiesc sa zboare frecvent cu avionul și nu numai. Din vara, biletele de avion se vor scumpi. Iata care este avertismentul uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Europa.