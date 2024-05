Stiri pe aceeasi tema

- Craioveni care iși dorescsa mearga la festivalurile UNTOLD și Neversea pot sa doneze sange și vor primi gratuit bilete. Cea de-a 10 ediție a campaniei de donare de sange Blood Network, ajunge la acest final de saptamana in Craiova, in parcarea Kaufland, str. Dr. N.Sisesti, nr. 23-23A. Cei care doneaza…

- O noua sesiune a campaniei de donare de sange „Doneaza sange! Salveaza o viața!” s-a desfașurat in zilele de 25 și 26 aprilie, atat la sediul Centrului de Transfuzie Sanguina, cat și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, cu sprijinul de specialitate al personalului medical. Susținatori…

- Per ansamblu putem spune ca manifestarile dedicate inaugurarii salii polivalente Turda Arena au fost destul de liniștite. Dupa cum spuneam și ieri au fost mobilizate forțe impresionante de ordine . Jandarmeria, un efectiv mare de polițiști locali, dar și poliția naționala, s-au implicat in aceste zile…

- La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Avram Iancu” Alba de desfașoara, in aceasta perioada, o noua editie a campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!” In cadrul Jandarmeriei Alba aceasta campanie a debutat pe data de 22 martie și va continua pana pe data de 15 mai. Pana la aceasta data,…

- FOTO: 15 jandarmi din Alba au donat sange, in cadrul campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!” In aceasta perioada, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Avram Iancu” Alba se deruleaza o noua editie a campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. In cadrul Jandarmeriei Alba aceasta campanie…

- FOTO: Campania „Doneaza sange! Salveaza o viața” in cadrul Jandarmeriei Alba. Mai mulți jandarmi s-au oferit deja voluntari FOTO: Campania „Doneaza sange! Salveaza o viața” in cadrul Jandarmeriei Alba. Mai mulți jandarmi s-au oferit deja voluntari In perioada 22 martie și 15 mai se deruleaza campania…

- Jandarmii brasovenii au donat sange in cadrul campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața”, de Ziua Jandarmeriei Romane . De Ziua Jandarmeriei Romane, jandarmii brașoveni au deschis seria activitaților cu tradiționala campanie de donare de donare de sange, in contextul lipsei acute de sange din spitale.…

- Numarul donatorilor de sange inregistrati in judetul Bistrita-Nasaud in primele doua luni ale anului este mai mare cu aproximativ 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce valoarea tichetelor de masa a fost majorata substantial, la 280 de lei. Potrivit datelor oferite marti AGERPRES de…