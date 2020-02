Giulio Bertola este noul Presedinte al intreprinzatorilor italieni din Romania Numele sau este legat de internationalizarea unor importante multinationale italiene in Romania in ultimii 15 ani, in sectoare precum: energie, transporturi si industrie. Italia este de peste 10 ani principala tara care investeste in Romania in ceea ce priveste numarul societatilor inregistrate. La sfarsitul anului trecut, era principala tara ca numar de investitori prezenti in Romania, cu 40.549 societati (peste 16.000 active), a doua tara in ceea ce priveste schimburile comerciale (circa 12,5 miliarde de euro, in…