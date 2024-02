Stiri pe aceeasi tema

- Dupa saptamini de mobilizare la proteste pe tot cuprinsul Italiei, agricultorii italieni au decis vineri sa atraga atenția defilind cu patru tractoare de-a lungul Colosseumului, unul din monumentele celebre ale Romei. Protestatarii cer o intilnire cu premierul Giorgia Meloni pentru a-i prezenta acesteia…

- Comitetul va fi format din reprezentanti ai ministerelor de resort si ai fermierilor si transportatorilor. Fiecare ministru va desemna cate un secretar de stat din subordinea sa, care sa faca parte din comitet, si sa gestioneze problemele semnalate.Spetele concrete care privesc un singur domeniu, vor…

- Dupa Franța, protestele fermierilor s-au extins in Belgia, Italia, Grecia, Germania și Polonia Parisul este sub presiune. Fermierii furioși amenința sa blocheze toate intrarile in metropola. Manifestanții acuza ceea ce ei numesc practicile de concurența neloiala ale unor parteneri europeni, precum Spania…

- Ilustrație: Marian Avramescu Senatoarea cu SOS, dar fara bun gust, Diana Șoșoaca, il degreveaza pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, de cateva injurii. Bucureștenii, indiferent cat de infuriați sunt de administrația publica locala condusa de Nicușor Dan, nu vor mai avea motive sa dea vina…

- Chiar daca ieri parea ca s-a gasit un compromis intre guvern și fermieri, protestele acestora au continuat marți și au extins zona de blocare a autostrazilor in diverse regiuni ale Romaniei. Nemulțumirile au devenit mai vizibile și in zonele centrale ale țarii, precum și in orașele mai mici. Negocierile…

- Zeci de transportatori și fermieri au ieșit miercuri dimineața pe șoselele buzoiene pentru un protest spontan. Ei iși exprima nemulțumirea fața de o serie de aspecte ce afecteaza industria agricola și transportul, sub genericul „Protest RCA”.

- Canotoarea Simona Radis, campioana mondiala si europeana in 2023, a fost desemnata cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv, in cadrul unei gale organizate la Cercul Militar National din Capitala. Aflata in prezent in cantonament in Italia cu lotul olimpic de canotaj al Romaniei,…