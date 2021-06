Gina Pistol a dezvăluit cine vor fi nașii fiicei sale și a lui Smiley Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit parinții unei fiice, Josephine Ana, pe 9 martie 2021. Prezentatoarea TV și artistul formeaza un cuplu de mai mulți ani, insa abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural intre noi in momentul in care amandoi am fost singuri”, marturisea Gina anul trecut, pentru Unica . De curand, artistul a facut prima declarație despre botezul micuței. Ulterior, prezentatoarea TV a dezvaluit cine vor fi nașii lui Josephine. Intrebat de Click! daca au programat botezul, Smiley a marturisit: „Va fi la un moment… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

