Gina Chirila, frumoasa blonda de la "Bravo, ai stil! Celebrities", insarcinata in 6 luni, a avut o saptamana grea, in care i s-a facut rau de mai multe ori. Așa ca, in gala de sambata, fostul manechin a parasit emisiunea. "Eu, impreuna cu medicul meu, am hotarat ca e mai bine sa ma opresc aici", a declarat Gina Chirila in momentul in care Ilinca Vandici a anunțat ca frumoasa blonda pleaca din emisiune, potrivit wowbiz.ro. Soția lui Bogdan Vladau a postat și un mesaj pe rețelele de…