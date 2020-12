Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 dec – Sputnik. Gimnasta din București a facut senzație la Europenele din Turcia. Sambata, Larisa a cucerit argintul cu echipa Romaniei, iar duminica a mai obținut trei medalii in probele individuale: 2 medalii de aur la barna si la sol și o medalie de argint la sarituri. Cu aceste…

- Rezultate deosebite pentru gimnastele romance la Campionatul European de gimnastica 2020! Sportivele junioare și senioare se intorc acasa din Mersin, Turcia cu nu mai puțin de 14 medalii, dintre care 8 de aur.

- Gimnastele Romaniei, junioare și senioare, se intorc acasa din Turcia cu 14 medalii, intre care opt de aur, obținute la Campionatul European de gimnastica. Articolul Bilanț impresionant al Romaniei la Campionatul European de gimnastica apare prima data in Someșeanul.ro .

- Gimnastele Romaniei, junioare și senioare, se intorc acasa din Turcia cu 14 medalii, intre care opt de aur, obținute la Campionatul European de gimnastica. Este un rezultat care da speranțe intr-o renaștere a gimnasticii romanești, dupa cațiva ani de suferința.

- Gimnasta Larisa Iordache a fost aproape de a egala astazi performanța junioarei Ana Barbosu la europeanul de la Mersin (4 medalii de aur). Larisa a castigat doua medalii de aur si una de argint la Campionatul European de Gimnastica din Turcia.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a castigat, sambata, medalia de argint la Campionatul European de la Mersin (Turcia). Cu Larisa Iordache in prim-plan, Romania a urcat pe locul 2 al podiumului continental, dupa sase ani de ”seceta” la nivelul medaliilor pe echipe.

- Echipa de gimnastica junioare a Romaniei a obtinut, vineri, medalia de aur, iar doua sportive tricolore au castigat aurul si argintul continental la individual-compus. Senioarele, cu Larisa Iordache in prim-plan, evolueaza, sambata, in concursul pe echipe si duminica, in finalele pe aparate.…

- Lotul național de sambo al Republicii Moldova s-a intors de la Campionatul Mondial de Sambo cu 12 medalii. In perioada 4 - 9 noiembrie in Novi Sad, Serbia, s-a desfașurat Campionatul Mondial de Sambo, de unde sportivii moldovenii s-au intors cu patru medalii de argint și opt medalii de bronz obținute…