Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, și-a schimbat principiul despre alcatuirea lotului, acum nu mai cauta jucatori din campionatul nostru. El nu a glumit, agentul Florin Vulturar chiar va pleca in Africa de Sud peste doua saptamani, dupa care va merge in Brazilia in cautarea unor jucatori. FCSB va inceta sa…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, vrea sa aduca un nou atacant la echipa. I-a incredințat misiunea sa-i gaseasca jucatorul dorit agentului Florin Vulturar. Dupa ce l-a adus pe Ngezana de la Kaizer Chiefs, pentru 600.000 de euro, Becali vrea sa continue transferurile din Africa de Sud. Patronul de la…

- Gigi Becali a recunoscut ca a ratat doua transferuri de titlu. Patronul FCSB-ului si-a dorit sa aduca jucatori de la campioana Romaniei, Farul, dar s-a uitat la bani si nu a acceptat sa ii achite sase milioane de euro lui Gica Hagi! Latifundiarul din Pipera a anuntat ca, in aceasta vara, a dorit sa…

- In aceasta dimineața, agentul Florin Vulturar a sosit la palatul lui Gigi Becali, pentru a discuta despre transferul lui Malcom Edjouma. Mijlocașul de 26 de ani este dorit insistent de Bari (Serie B), iar Gigi Becali a dezvaluit in acesta dimineața ca este de acord ca francezul sa plece in Italia. Malcom…

- Mihai Stoica a transmis un mesaj clar despre transferul lui Vlad Chiriches la FCSB. Managerul general al ros-albastrilor sustine ca mai sunt unele detalii de pus la punct, pana cand mutarea se va oficializa. Vlad Chiriches ar putea reveni la FCSB in aceasta vara. Gigi Becali il doreste cu insistenta…

- Gigi Becali poarta negocieri avansate cu un atacant brazilian. Patronul lui FCSB ii cauta deja inlocuitor lui Andrea Compagno, cel care ar putea pleca de la vicecampioana Romaniei pentru doua milioane de euro. Latifundiarul din Pipera insista pentru un fotbalist care a jucat in urma cu doua sezoane…

- Patronul FCSB a dezvaluit ca in perioada urmatoare e nevoit sa finanteze serios echipa pe care o detine in Liga 1. Iata care este suma uriasa pe care Gigi Becali trebuie sa o plateasca imediat. Gigi Becali a marturisit ca a fost sunat de presedintele FCSB, Valeriu Argaseala, acesta solicitandu-i multi…

- Gigi Becali a fost laudat de Nicolae Dica, pentru campania de transferuri de la FCSB, din aceasta vara. Fostul tehnician al ros-albastrilor considera ca echipa s-a intarit inaintea sezonului viitor. FCSB a oficializat doua transferuri, in aceasta perioada. Alexandru Baluta si Damjan Djokovic au fost…