- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre atacantul Louis Munteanu (21 de ani), imprumutat de Fiorentina la Farul și aflat pe lista celor de la FCSB și Rapid. Oficialul roș-albaștrilor a analizat prestația varfului in meciul Sepsi – Farul, 1-1, și a vorbit despre ratarea uluitoare…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova, echipa de pe locul 2 din Superliga, și spune ca nu se teme de trupa lui Mihai Rotaru. FCSB – Universitatea Craiova se joaca duminica, de la ora 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport.…

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin, l-a sfatuit pe Louis Munteanu (21 de ani) sa nu mearga la Rapid sau la FCSB din vara. Louis Munteanu e imprumutat de Fiorentina la Farul pentru al doilea an consecutiv, iar din vara nu va mai continua cu „marinarii”. Rapid și-a manifestat deja interesul pentru…

- Gigi Becali se afla in cautarea unui atacant pentru FCSB, iar Louis Munteanu (21 de ani) poate fi soluția. Mai ales, dupa declarația data de Gica Hagi, managerul Farului. „Depinde de ce vrea Fiorentina. El a stat doi ani la mine, cred ca nici jucatorul nu mai vrea. Vrea și el altceva”, a spus Hagi despre…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, i-a sfatuit pe cei de la Universitatea Craiova sa inceapa cu Andrei Ivan titular contra Rapidului, in locul lui Lyes Houri, insa staff-ul echipei din Banie a ales sa joace intocmai cum latifundiarul le sugerase sa nu o faca. ...

- Gigi Becali a gasit atacantul pe care il vrea la FCSB: Louis Munteanu (21 de ani). Dar spune ca are nevoie de acordul lui Gica Hagi pentru a-l aduce pe jucatorul imprumutat de Farul de la Fiorentina. Patronul roș-albaștrilor spune ca echipei sale ii lipsește un singur jucator pentru a face fața in…

- Radu Dragușin și Florinel Coman au fost votati tricolorii anului 2023. In urma voturilor primite in aplicatia Fan Arena by FRF, Federația Romana de Fotbal a anunțat ca s-a stabilit ierarhia pe intreg anul 2023. Radu Dragușin și Florinel Coman (25 de ani) impart primul loc. Dragușin (21 de ani) a fost…

- Gigi Becali spune ca spera la ajutor Divin pentru a-și atinge marele obiectiv: calificarea in Liga Campionilor. Patronul FCSB construiește din 2008 o biserica in Pipera, pe care a promis ca o ridica daca echipa lui trece de Galatasaray și ajunge in grupele Champions League. Acum, Gigi spune ca va termina…