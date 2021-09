Stiri pe aceeasi tema

- Co-președintele USR PLUS Dan Barna, vicepremier, a reacționat, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, in termeni duri la adresa premierului Florin Cițu, dupa anunțul privind remanierea ministrului justiției Stelian Ion. “Florin Cițu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban a avut un mesaj ferm pentru colegii de partid care, alegand sa il susțina pe Florin Cițu, au ințeles ca trebuie sa il atace constat. Orban a spus ca nu i se pare normal ca pe anumite conturi de Facebook ale unor colegi sa fie atacat mai des decat…

- Fostul premier Mihai Tudose explica, miercuri, intr-o postare pe Facebook, de ce creșterea economica cu care s-a laudat marți premierul Florin Cițu nu are nicio susținerea in realitate, dimpotriva. “Ne da cu minus!!!”, atrage atenția Mihai Tudose. “Premierul cu cazier/ țepar joaca alba-neagra cu datele…

- Deputatul PNL, Dan Vilceanu, apropiat al premierului Florin Cițu, a fost validat, miercuri, pentru a prelua portofoliul Ministerului de Finanțe, in cadrul Biroului Politic Național al PNL. In BPN al PNL au fost 47 de voturi “pentru” nominalizarea lui Vilceanu și 1 “impotriva”. Președintele PNL Ludovic…

- Deputatul PSD Marius Constantin Budai, vicepreședinte al Camerei Deputaților a postat, marți, pe pagina de facebook a Partidului Social Democrat, un mesaj in care compara creșterea economica a țarii, cu alcoolemia primului-ministru, Florin Cițu. „Avem o creștere economica aproape cat… alcoolemia lui…

- Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a aratat, duminica seara, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Florin Cițu trebuie sa clarifice urgent situația in cazul dosarului civil din SUA in care i s-a cerut in instanța restiturea unor datorii de mii de euro catre o banca. „Premierul Cițu este acuzat…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat dur, sambata, intr-o postare pe Facebook, la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta a continuat, de la Palatul Victoria, sa sfideze minimalizand scandalul provocat de dezvaluirile legate de dosarul penal și de condamnarea sa in SUA, cu peste 20 de ani in urma,…

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu il ataca dur, miercuri, intr-o postare pe Facebook, pe Florin Cițu in scandalul legat de documentul cu antetul Guvernului, transmis și semnat de o consiliera de stat, cu indicații catre liderii PNL pentru susținerea premierului la șefia partidului. “De ce nu vine…