Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi spune ca fotbalul s-a schimbat in doua aspecte fundamentale, pe care le-a remarcat la acest Campionat Mondial. Hagi a menționat și ce echipa vede favorita, „chiar daca nu a mai caștigat din 1966”, iar aceea este Anglia lui Gareth Southgate. Gica Hagi: „Cred ca fotbalul aici s-a schimbat:…

- Istvan Kovacs (37 de ani) va fi arbitru de rezerva și la meciul decisiv al grupei F de la Campionatul Mondial, cel dintre Croația și Belgia, programat joi, de la ora 17:00. Istvan Kovacs a ajuns la 7 meciuri ca rezerva la actualul Campionat Mondial. In același timp, arbitrul din Carei a ramas singurul…

- Clubul Centura Neagra Craiova a incheiat anul cum nu se putea mai bine, cu medalii peste medalii, performante si un plus mare la capitolele incredere si perseverenta. Dupa ce in intervalul 11-13 noiembrie copiii de 6-13 ani au adus nu mai putin de 36 de medalii (16 de aur, 10 de argint si 10 de bronz)…

- Turneele finale de Campionat Mondial au devenit rara avis pentru Nationala Romaniei. A inceput Campionatul Mondial de fotbal Sarbatoarea planetara a sportului rege ii tine cu sufletul la gura pe microbisti, timp de aproape o luna, fie din Qatar, fie din fata televizoarelor. In a doua categorie ne includem…

- Anunț șocant al FIFA, cu doar doua zile inaintea loviturii de start in Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar - nu se mai vinde bere in perimetrele stadioanelor. Suporterii vor putea cumpara și consuma alcool doar in spațiile pentru fani, special amenajate.

- Cea mai valoroasa patinatoare de viteza a Romaniei, Mihaela Hogaș, de la CSM Corona Brașov, domina acest sport la nivel național. Este multipla campioana naționala la sprint – patinaj viteza, la 500 de metri și 1.000 de metri. Naționalele Romaniei au avut loc la Inzell, in Germania. Asta pentru ca Romania…

- Fiica managerului general de la FCSB a inceput acum un an sa practice un sport care in Romania nu este foarte popular: inot in ape inghețate. Teodora Stoica a invațat rapid ce are de facut și va participa chiar la Campionatul Mondial. Tatal ei, Mihai Stoica, o susține și ii trimite mereu mesaje de incurajare.…

- Peste 80 de concurenți de top din lume concureaza, la Cluj, pentru un loc in marea finala World Rookie Tour. Prima etapa din Campionatul Mondial de Skateboarding (World Rookie Tour) organizata vreodata in Cluj-Napoca și a doua din Romania are loc in weekend, in Skatepark Rozelor. Fii la curent…