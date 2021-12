Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Farul, scor 1-0, intr-o restanța din etapa #13 a Ligii 1. Gica Hagi, antrenorul dobrogenilor, este convins ca echipa sa se va bate la retrogradare daca continua sa evolueze precum in meciul cu roș-albaștrii. Partida era programata inițial pe 24 octombrie, dar a fost amanata ca urmare…

- Etapa a 14-a a Ligii I la fotbal debuteaza vineri, 29 octombrie, la Botosani, unde, de la ora 20.30, echipa gazda va primi replica Farului Constanta. Un meci care se anunta a fi extrem de echilibrat, deschis oricarui rezultat, dar extrem de important pentru „marinari”. In eventualitatea unui esec, formatia…

- Farul Constanta a pierdut cu 1 2 meciul din deplasare cu FC Arges. "Marinarii" raman cu trei puncte obtinute in sapte meciuri jucate pana acum in acest sezon pe teren strain, in urma a trei egaluri, golaveraj 2 7. Acasa in schimb, lucrurile stau perfect, formatia de pe litoral castigand toate cele cinci…

- Gheorghe Hagi, antrenorul Farului Constanța, a avut un discurs extrem de dur la finalul partidei cu Sepsi Sfantu Gheorghe, incheiat 0-1, in „16-imile” Cupei. „Regele” și-a varsat furia pe brigada condusa de Radu Petrescu, dupa penalty-ul inventat de care au beneficiat covasnenii. „Meci frumos, așa…

- Meciul Farul Academica Clinceni a intrat in istoria fotbalului romanesc, gratie lui Enes Sali, pustiul "marinarilorldquo;, care, cu golul sau din minutul 85, a devenit cel mai tanar marcator din Liga 1. Cu sapte reusite in opt meciuri, atacantul Jefte Betancor este golgeter solitar in campionat. In…

- Enel Sali (15 ani) este noua bijuterie descoperita de Gica Hagi la Farul Constanța. Fotbalistul constanțenilor a vorbit despre prima reușita a sa in Liga 1. Sali, tanarul jucator care a impresionat la Farul in meciul caștigat cu Academica Clinceni, scor 5-0, a vorbit despre reușita sa pe care i-o dedica…

- In sezonul 2021 2022, fotbalul romanesc a consemnat si intoarcerea in elita a Farului Constanta, in urma unirii dintre cluburile FC Viitorul Constanta si FC Farul Constanta. Dupa ani si ani, atingerea din nou a Ligii 1 parea a ramane doar la stadiul unui vis frumos, in melancolia si amintirea suporterilor.…

- Ciprian Marica (35 de ani), acționar alaturi de Gica Hagi (56 de ani) la Farul Constanța, a dezvaluit ce plan are „Regele”, dupa ce clubul a fuzionat cu Viitorul. Fostul atacant susține ca Hagi este hotarat sa vanda o parte din acțiuni pentru a intari clubul din punct de vedere financiar. „Obiectivul…