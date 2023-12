Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins cererea primarului Iasiului, Mihai Chirica, privind stramutarea procesului in care edilul este acuzat de DNA ca l-a influentat pe fostul viceprimar al Iasiului sa semneze unele documente privind extinderea unui imobil, informeaza News.ro.Decizia…

- In momentul patrunderii in locațiile percheziționate, un inculpat a incercat sa arunce in vasul de toaleta o parte din cantitatea de drog de risc descoperita, iar un alt inculpat a aruncat pe geam o geanta in care se afla suma de 130.000 euro, fiind recuperata de polițiști. In momentul patrunderii…

- Alti 41 de cetateni romani si membri de familie ai acestora au iesit din Fasia Gaza prin punctul de frontiera Rafah si vor ajunge in tara in perioada urmatoare. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca joi, 9 noiembrie 2023, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale,…

- Șeful suspendat al Direcției generale urmarire penala a Centrului Național Anticorupție, Ghenadie Tanas, sparge tacerea, dupa ce a fost trimis pe banca acuzaților pe 14 capete de acuzare. Intr-o declarație trimisa la redacția UNIMEDIA, Tanas a declarat ca dosarul e o „comanda politica”. Totodata, acesta…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat ca primarul Soos Zoltan este urmarit penal pentru abuz in serviciu in cu dosarul angajarilor din cadrul primariei. Prin ordonanta DNA – Targu Mures din 23 mai 2023 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Soos Zoltan, primarul municipiului Targu…

- Puțini știu cum pot afla daca au avut dosar la Securitate. Vizați sunt toți cetațenii romani, dupa anul 1945 sau chiar unii cetațeni a unui stat membru al UE sau NATO. Totuși, daca nu aveai macar 14-16 ani la Revoluția din decembrie 1989, e puțin probabil sa ai dosar la securitate. Consiliul Național…