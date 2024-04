Propunerea Inspectiei Judiciare de suspendare din functie, pana la finalizarea procedurilor disciplinare, a Ioanei Ancuta Popoviciu, judecatoarea care solutioneaza dosarul lui Vlad Pascu, este discutata azi in Secția pentru judecatori in materie discipllinara a Consiliului Superior al Magistraturii. Vlad Pascu este soferul aflat sub influența drogurilor care, anul trecut, a accidentat mortal doi tineri in […] The post CSM discuta propunerea IJ de suspendare a judecatoarei din dosarul Vlad Pascu appeared first on Puterea.ro .