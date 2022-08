Stiri pe aceeasi tema

- S-au cunoscut, pentru ca sunt englezi de la Londra, intr-un bar londonez și a parut ca e dragoste mare. El, barbat matur, la 40 de ani. Ea, mai tanara, pe la 25. In numai cateva zile, femeia a facut primul pas și l-a cerut in casatorie. Barbatul a zis da, e de acord și, impreuna, au decis sa faca nunta…

- O operație chirurgicala, considerata o performanța, care marcheaza debutul intr-o noua era medicala, a fost realizata intr-un spital din Rio Janeiro: gemeni siamezi brazilieni uniți in zona creierului au fost separați cu succes datorita realitații virtuale, relateaza BBC și Le Point. Operația, realizata…

- Principalele simptome care pot sa indice infecția Covid-19 sunt durerea in gat și tusea, potrivit datelor colectate de la 17.500 de persoane testate pozitiv saptamana trecuta, transmite BBC. La ora actuala, febra și pierderea mirosului sau gustului, simptome prezente la inceputul pandemiei sunt mai…

- Serviciile de informatii britanice sustin ca Rusia a folosit mercenari din grupul privat Wagner ca intariri pentru fortele de pe linia frontului din Ucraina, transmite Reuters. Intr-o actualizare a informatiilor din surse secrete referitoare la conflict, ministerul apararii de la Londra a comunicat…

- Tom Cruise a primit permisiunea de a filma in interiorul Westminster Abbey din Londra pentru „Mission: Impossible 8”, relateaza contactmusic.com . Actorul american in varsta de 60 de ani a solicitat permisiunea extrem de rara de a turna in interiorul celebrei biserici Westminster Abbey scene din viitorul…

- Printul Charles ar fi primit pungi care contineau milioane de euro in timpul unor intalniri cu un politician de rang inalt din Qatar. Printul Charles ar fi primit un total de 3 milioane de euro in timpul intalnirilor cu seicul Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani, fostul prim-ministru al Qatarului. Banii…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis un mesaj Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu ocazia implinirii a 70 de ani de domnie. ”Va adresez felicitarile mele, majestatii voastre si poporului vostru, cu prilejul acestei sarbatori nationale din tara dumneavoastra, aniversarea oficiala a…